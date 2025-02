Ultimouomo.com - Chi ha vinto e chi ha perso la trade deadline NBA

Leggi su Ultimouomo.com

“Absolute cinema”, attingendo dalla lingua dei meme, è la coppia di parole perfetta per descrivere quest’ultima settimana prima della2025, la chiusura degli scambi per la stagione NBA in corso. Un confine fra realtà e finzione scenica che è andato pian piano assottigliandosi, fino allo scioglimento della trama e ai titoli di coda partiti alle 21 di ieri sera, ora italiana.L’eroe picaresco, nonché protagonista assoluto, è stato Jimmy Butler, che ha fatto tutto e il contrario di tutto, pescando dal proprio bagaglio infinito di sotterfugi. Si è fatto sospendere per tre volte chiedendo prima lo scambio in conferenza stampa a inizio gennaio, poi perdendosi un volo di squadra e infine sbattendo le porte della facility dei Miami Heat una volta venuto a sapere che Haywood Highsmith sarebbe partito titolare al posto suo.