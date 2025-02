Lettera43.it - Chi è Nataly Ospina, la nuova fidanzata di Ezio Greggio

Si erano già fatti vedere assieme a dicembre, sul tappeto rosso del Montecarlo Film Festival. Ora,hanno ufficializzato la loro relazione. A raccontarlo è il settimanale Diva e Donna, che ha avuto modo di fotografarli durante una loro vacanza. Il 70enne conduttore di Striscia la Notizia sembra dunque aver definitivamente voltato pagina, due anni dopo la rottura con la modella e speaker radiofonica Romina Pierdomenico, cui è stato legato per cinque anni. «La nostra storia è diventata una grande amicizia», avevano scritto dopo la fine dell’amore. «Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita».Chi èdi: dai video su Instagram al calendario hotAlcuni scatti social di(Instagram).Originaria di Medellín, in Colombia,è molto più giovane di, che il 7 aprile compirà 71 anni.