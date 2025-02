Ilfattoquotidiano.it - Chi è Mattia Bellucci, la nuova stella nascente dell’era d’oro per il tennis italiano

Dopo Daniil Medvedev, ecco Stefanos Tsitsipas. Non si ferma la corsa dinel prestigioso 500 di Rotterdam. Il 23enne azzurro continua a stupire e supera il greco con unaprestazione di grandissimo livello, con il punteggio di 6-4 6-2. Un successo netto, inequivocabile, a testimonianza di una crescita che in Olanda ha subito uno scosso prepotente. Un nuovo ottimo prospetto di questa eraper il, che adesso avrà di fronte l’australiano Alex De Minaur, numero 8 del mondo. Intanto perc’è un grande salto in classifica. Virtualmente l’azzurro è al numero 68 del mondo, e in caso di finale toccherebbe la posizione 57.Nato a Busto Arsizio l’1 giugno 2001,inizia a giocare asul solco tracciato dal padre Fabrizio, maestro nazionale.