Iltempo.it - Chi è il procuratore Khan che difendeva Gheddafi jr e vuole arrestare Netanyahu

Da avvocato difensore diJr a capo delle inchieste all'Aia, il carrozzone permanente che, ormai sempre più spesso, mette sotto accusa nomi altisonanti. E che, alla fine, le condanne le conta sulle dita di una mano. IlKarim Ahmad, che ieri ha recepito la denuncia contro il governo italiano e che aveva chiesto l'arresto poi spiccato del generale libico Almasri, è un personaggio controverso. Uno capace di mettere sullo stesso piano Israele e i terroristi di Hamas: proprio lui, alla fine di maggio, è riuscito a incassare l'emissione del mandato di cattura all'Aja per il premier Benjamin Netanyhau e il suo ex ministro Yoav Gallant, accusati di crimini di guerra e contro l'umanità alla stessa stregua di tre capi di Hamas.è riuscito anche nell'impresa di ottenere in fretta e furia il mandato d'arresto per Almasri, catturato non appena entrato in Italia, dopo che aveva bighellonato per dodici giorni in Europa e con una richiesta di detenzione pendente all'Aja dal 2 ottobre scorso.