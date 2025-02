Amica.it - Chi è Cy Busson, il figlio modello di “The Body” Elle Macpherson

Leggi su Amica.it

Ha compiuto 22 anni il 4 febbraio, e mammane ha approfittato per fargli gli auguri su Instagram e dichiarare al mondo quanto sia fiera di lui: Cyè il secondogenito di “The” e dell’imprenditore e finanziere Arpad, e il dna non mente.Chi è CyCy infatti studia finanza a Boston, in Massachussets, ma ha anche avviato con successo una carriera come. Sta quindi seguendo sia le orme del papà, specializzato in fondi speculativi, sia qudella mamma, supermodella australiana considerata oggi, a 60 anni, un punto di riferimento per il mondo della moda., insieme dal 1996 al 2005, hanno due figli: Flynn, 27 anni, e Cy appunto, il più giovane.Con il più piccolosembra avere un legame molto speciale: «Cy, 22 anni oggi.