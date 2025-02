Serieanews.com - Che tegola per Motta, è caos con un fedelissimo: “La Juve deve spiegare”

Problemi in casa: uno dei pupilli di Thiagoha mandato avanti il suo procuratore che ha rilasciato una dichiarazione che sembra decisamente polemica.Cheper, ècon un: “La” (AnsaFoto) – serieanews.comLantus ha evitato un terremoto di mercato negli ultimi giorni di gennaio, ma la scossa si è comunque fatta sentire. Andrea Cambiaso, una delle pedine più importanti dello scacchiere di Thiago, è stato al centro di una trattativa che avrebbe potuto ribaltare i piani bianconeri.Il Manchester City aveva messo gli occhi su di lui e la proposta era concreta: 65 milioni di euro per strapparlo alla Vecchia Signora. Una cifra che avrebbe fatto vacillare molti club, ma che alla fine non ha portato alla fumata bianca. E ora? Il gelo tra il giocatore e l’allenatore rischia di lasciare il segno.