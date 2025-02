Linkiesta.it - Che cosa studiare per diventare i nuovi Coppola o Valentino

Dalla collaborazione tra NABA e la Central Saint Martins – University of Arts London – una delle più importanti scuole di arte e design del mondo – nasce la Joint Summer Course in Fashion Design. Un programma di respiro internazionale della durata di cinque settimane, che si terrà dal 30 giugno al primo agosto a cavallo tra Londra e Milano, e durante il quale studenti e studentesse potranno vivere un’esperienza di apprendimento a livello internazionale.Il corso si comporrà di due parti: la prima si terrà a Londra, dove dal 30 giugno al 17 luglio le persone iscritte si concentreranno sulla ricerca, sulla progettazione, ma anche sullo sviluppo di un progetto utilizzando e approfondendo tecniche di disegno e di design 2D. L’intera formazione sarà caratterizzata da un approccio learning by doing, “imparare facendo”, e – tra le tante iniziative – prevedrà una serie di attività territoriali e visite a realtà culturali per documentare la ricerca di studio attraverso fotografie e disegni.