Ilfoglio.it - Che cosa sappiamo del caso Paragon e dello spyware usato per spiare giornalisti e attivisti

I telefoni di circa novanta persone in quattordici paesi europei, tra cui setteitaliani, sono stati infettati da Graphite, uno dei più potenti software spia in circolazione prodotto dall'azienda israelianaSolutions. Nonostante ieri Palazzo Chigi avesse smentito di aver messo sotto controlloe altri soggetti tutelati dalla legge di riforma dei servizi (la 124 del 2007), l'azienda, una volta scoperto l'uso che veniva fatto del suo prodotto, ha rescisso il contratto con il governo italiano. Come riportato da Repubblica,Solutions - oggi posseduta da un fondo con sede negli Stati Uniti - vende loGraphite esclusivamente a 35 governi democratici "alleati degli Stati Uniti" e solo per indagini su terrorismo, mafia e altri reati gravi.