Secoloditalia.it - Chat rubate, FdI prepara l’azione legale: «Chiara violazione della privacy. Riportate anche frasi mai scritte»

Leggi su Secoloditalia.it

Preoccupazioni per i rapporti con la Lega non ce ne sono, ma resta l’irritazione per la «». Per questo FdI starebbendo una controffensivadopo la pubblicazione da parte del Fatto Quotidiano di alcune vecchieinterne al partito, diventateoggetto di un libro arrivato oggi in commercio. Con l’aggravante, trapela da viaScrofa, che «non c’è sempre corrispondenza tra i contenutinostrae quanto riportato del libro». «Non solo vengono omesse nel libro numerose, ma vengonomaidavvero nelladi Fratelli d’Italia», sono le parole di una fonte di FdI indicata come «di primo piano» dall’agenzia di stampa Adnkronos, che ha dato notiziapossibile azione.FdIla controffensivaGli avvocati di viaScrofa, hanno riferito ancora le fonti di FdI, sarebbero già al lavoro e avrebbero ricevuto mandato dai vertici del partito di studiare possibili ricorsi in sede penale e civile, con tanto di richiesta danni.