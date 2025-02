Iltempo.it - Chat "rubate" a FdI, se ne sentono di peggio nelle interviste

Ma quale storia segreta del partito di Giorgia Meloni? Fratelli di, il libro di Giacomo Salvini de Il Fatto, è un'ottima trovata di cassetta ma dimostra solo una cosa. È finita l'era dei sussurri e dei vertici a porte chiuse, le grandi rivelazioni si rivelano meno roboanti di quanto negli stessi giorni si potesse leggere sulle agenzie di stampa, sui giornali, sui social, nei podcast dei politici. Ormai non serve svelare niente. La post democrazia dice a voce alta molto più di quanto nasconde. E se volevano far scoppiare la guerra fra Fdi e Lega gli conveniva ripubblicare le dichiarazioni ufficiali che dal 2018 ad oggi raccontavano il clima politico mutato in tre governi diversi, durante la difficile elezione del Capo dello Stato che ha portato al bis di Mattarella. E se bimbominkia è la parola del giorno così come lo era ai tempi di Matteo Renzi da parte dei suoi oppositori e lo sarà domani per chissà chi, quel che è certo è che a sinistra per fare un briciolo di opposizione c'è bisogno del capo del governo.