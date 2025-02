Secoloditalia.it - Chat rubate a FdI nel 2018 e pubblicate oggi, Salvini chiude il caso: “Battute di un’altra era politica”

“Se qualcuno spera di mettere in difficoltà la maggioranza pubblicando vecchieriservate, sbaglia. Certo, anche se non sono eccessivamente permaloso non fa piacere leggere certe cose. Però si tratta discritte inerache – sono certo – non rispecchiano il pensiero attuale degli alleati. Giorgia saprà confermarlo”. Così il leader della Lega e vicepremier Matteointervistato da Il Tempo smonta le polemiche a proposito delle frasi stralciate dasocial di esponenti di Fratelli d’Italia e risalenti al: mi fido dei miei colleghi di governoSulAlmasri, il leader del Carroccio usa parole altrettanto nette, a proposito delle informative dei ministri Nordio e Piantedosi in Parlamento. Replicando alle opposizioni, che insistono sul fatto che è stato liberato un torturatore: “Mi fido dei miei colleghi di governo – ribadisce– La sinistra ha spalancato i porti all’arrivo di centinaia di migliaia di clandestini, non credo possa dare lezioni a un governo che espelle i delinquenti.