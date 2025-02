Chat Fdi Salvini | dette cose sgradevoli ma è altro se fossero state pronunciate oggi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 7 feb. (askanews) – “Non sono permaloso. Ma il ‘gonfio’ mi dà fasidio. Sto cercando di perdere qualche grammo”. Lo ha affermato, con ironia, il vicepremier e leader della Lega, Matteo, a proposito dei termini usati nei suoi confronti nelledi Fratelli d’Italia ed emersi in questi giorni con la pubblicazione di un libro di un giornalista del Il Fatto Quotidiano, Giacomo. In una conferenza stampa per la presentazione della proposta di legge della Lega sulla rottamazione fiscale, rispondendo alle domande dei giornalisti sulleha aggiunto: “dall’alto dei miei 96 chili, mi interessa portare a casa i risultati e mantenere le promesse fatte”. “Sicuramente questiepiteti risalenti ad anni fa quando Lega e Fratelli d’Italia non governavano insieme hanno un peso.