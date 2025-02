Chat FdI Meloni | ho stima per Salvini

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.36 "Non sarà certo qualche polemica forzata strumentale a scalfire il nostro rapporto.Conabbiamo affrontato tante battaglie e continueremo a lavorare insieme,con lealtà e determinazione, per il bene dell'Italia". Così la premiersul web con una sua foto mentre abbracciasorridendo.ha "un ruolo centrale per riforme e progetti che servono alla nazione", scrivecon chiaro riferimento alledi FdI in cuiviene deriso con nomignoli.in un libro anticipato dal Fatto Quotidiano.