Ilfattoquotidiano.it - Chat FdI contro Salvini, Meloni: “Rapporto con lui avanti nonostante le polemiche. La stima è nei fatti”

Giorgiaesce dal silenzio, quando da giorni ormai si discute sui reali rapporti interni alla maggioranza dopo le anticipazioni del libro Fratelli di, storia segreta del partito di Giorgia(in edicola e in libreria per la casa editrice PaperFirst del Fatto Quotidiano) dalle quali emergono le considerazioni offensive e accusatorie della presidente del Consiglio, e dei suoi compagni di partito, nei confronti del vicepremier. Negli scambi Whatsapp con gli esponenti del suo partito, la leader ha definito il capo del Carroccio uno che “sulle accise dovrebbe andare a nascondersi“, il suo “un partito che non ha onore”, mentre gli altri esponenti di FdI usano appellativi come “ridicolo“, “cialtrone” e “bimbominkia“. Ma per la premier quelle sollevate sarebbero“forzate e strumentali”: “Non sarà certo qualche polemica forzata e strumentale a scalfire il nostro– ha scritto su X – Con Matteoabbiamo affrontato tante battaglie insieme e continueremo a lavorare fianco a fianco, con lealtà e determinazione, per il bene dell’Italia”.