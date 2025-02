Ildifforme.it - Cetto la Qualunque, la soluzione meno dolorosa

Il personaggio figlio dell’estro di Antonio Albanese,la, neopolitico rampante, tuona dal palco: “Cosa faremo per i poveri?“. Breve sospensione eproclama accompagnando le parole con un’opportuna gestualità: “UNA BEATA MINCHIA” e girando la testa da destra a sinistra e viceversa e muovendola contemporaneamente dall’alto in basso in segno di assenso, si gode il mare di applausi. I 10 milioni di poveri assoluti che fingiamo di non vedere, potrebbero aver pensato a lui in questi giorni di schermaglie, gabellate per scontri hasta la muerte in uno scenario che sembra il set di una serie un po’ sgangherata di fantapolitica. Il surreale dibattito parlamentare sulla questione del criminale libico è una riprova del livello della dialettica di questo periodo. Un tiro al piccione senza il piccione, rivelatosi ancora una volta una volpe intemerata.