Ceppaloni è ‘Città che legge’ | rafforzato il patto per la letteratura intercomunale

Tempo di lettura: 3 minutiIl Comune dicelebra un importante traguardo: l’ottenimento della qualifica di “Città che legge”, riconoscimento conferito dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) e dall’ANCI per il triennio 2024-2026. Questo prestigioso titolo attesta l’impegno costante del territorio nella promozione della lettura come valore sociale, educativo e culturale.Questo successo non è isolato, ma si inserisce in un percorso già avviato con la creazione delper la Lettura, che coinvolge i Comuni di, Apollosa, San Leucio del Sannio, Chianche e Arpaise. Un’iniziativa unica nelle province di Benevento e Avellino, che testimonia la volontà di costruire una rete territoriale capace di trasformare la lettura in un’esperienza diffusa, accessibile e condivisa.