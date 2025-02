Centro Sperimentale Cinematografia ricorda il regista Stefano Landini

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 7 feb. (askanews) – Ildicon grande affetto il, scomparso a 61 anni il 6 febbraio, “ex allievo e tra i collaboratori più amati”. ““Lando”ci ha lasciati, dopo aver combattuto con grande forza contro il male che lo aveva colpito un paio di anni fa”, scrive il CSC in un comunicato,ndo il, sceneggiatore e montatore, autore di film come “7/8” (2007), “Stolen Moments” (2024) e “Cocktail Bar – Storie Jazz di Roma, di note, di amori” (2018), quest’ultimo dedicato allo storico locale jazz della Capitale Music Inn. “La scomparsa diè per chiunque lavori e abbia vissuto il, una perdita dolorosa, sia sul piano professionale che umano – ha detto la Presidente deldiGabriella Buontempo – come Presidente, mi unisco al rammarico e alla tristezza di chi ha avuto la possibilità di conoscerlo e di apprezzarne le grandi passioni (il cinema, il jazz), i numerosi documentari e cortometraggi e soprattutto l’attaccamento alla nostra Scuola e alla Cineteca”.