"Centro per l'autismo, solo annunci"

"Che fine ha fatto ilresidenziale perche sarebbe dovuto sorgere a Campolungo?". È questa la domanda che i consiglieri comunali di opposizione Francesco Ameli, Gregorio Cappelli, Andrea Dominici, Marta Luzi, Manuela Marcucci, Emidio Nardini e Angelo Procaccini hanno rivolto al sindaco attraverso un’interrogazione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, per fare chiarezza sui ritardi e sulle effettive intenzioni dell’amministrazione comunale e dell’Ast ascolana. "ato nel 2022 come una struttura fondamentale per l’accoglienza di persone con disturbi dello spettro autistico, ildoveva essere realizzato nell’area ex Regoli, su un terreno concesso gratuitamente dal Comune per 50 anni – sottolineano i consiglieri di Ascoli Bene Comune, Ascolto e Partecipazione e Partito Democratico –.