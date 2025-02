Ilrestodelcarlino.it - "Centro in crisi a causa dei proprietari dei locali dei negozi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ilstorico si ravviva contrastando gli speculatori immobiliari". Lo sostiene Alleanza Verdi Sinistra riferendosi aideiche li affittano. "Come censito a fine dicembre dall’artista Freak Of Nature – prosegue Alleanza Verdi Sinistra - a Cesena ci sono centinaia disfitti, la maggior parte dei quali instorico. Lo spopolamento commerciale della città è dovuto a un grande numero di fattori, tra i quali spicca una deregolamentazione degli affitti degli immobili". "Non saranno giri di vite più o meno impetuosi sulla ztl – prosegue - nuovi parcheggi o altre iniziative cittadine a modificare questo trend negativo di natura meramente economica. La nostra città ha diritto a una impalcatura giuridica e istituzionale in grado di arginare questa crescente speculazione, indifferente al graduale spegnimento delle vetrine del