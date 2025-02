Quotidiano.net - Cento è pura magia. Dove arte, spettacolo e musica si fondono

di Laura GuerraUn cielo che si veste di festa, una danza di coriandoli che dipinge l’aria di mille colori, mentre il battito vibrante del samba accende i cuori e scalda l’atmosfera. Cinque giganti di cartapesta, maestosi e carichi di storie, avanzano tra le strade, trasformando la città in un teatro a cielo aperto. Èil Carnevale d’Europa – celebrato come uno dei grandi eventi dell’Emilia-Romagna e insignito del prestigioso riconoscimento del Ministero della Cultura – che prenderà il via dal 16 febbraio per cinque domeniche fino al 16 marzo. Giornata del gran finale con la proclamazione del carro vincitore, l’ironico testamento di Tasi e lopirole con incendio del Castello della Rocca. Un Carnevale abbinato a un centinaio di eventi collaterali per tutti i gusti. "Siamo pronti per dare il via a queste cinque domeniche cariche di energia e didi alto livello – dicono Ivano e Riccardo Manservisi, al timone della manifestazione dagli anni ‘90 portandola a livelli mondiali e al gemellaggio con il carnevale di Rio– come dice lo slogan di quest’anno, siamo pronti ad andare verso nuovi orizzonti.