C' è vita dopo il divorzio C' è un modo per essere co-genitori con amore ha detto la star candidata all' Oscar

Demi Moore e Bruce Willis saranno «sempre una famiglia, solo in una forma diversa». Nonostante il loro matrimonio sia finito ormai anni fa (sono stati sposati dal 1987 al 2000), i due attori continuano ad avere un rapporto che va oltre quello di semplici ex. E in un’intervista a Variety, in cui parla anche del film The Substance che le ha portato una nomination all’, Demi Moore racconta perché. Demi Moore, primo Golden Globe a 62 anni: una rivincita su chi la considerava «un’attrice da popcorn» X Leggi anche › Bruce Willis si ritira dal cinema: colpito da afasia.