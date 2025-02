.com - C’è posta per te, nella quinta puntata una sorpresa speciale che coinvolge Amadeus e Giovanna

C’èper te 2025,del people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi unachee sua moglieSabato 8 febbraio in prima serata su Canale 5 nuovo attesissimo appuntamento con C’èper te, il programma di intrattenimento più seguito in tv da oltre 25 anni che grazie all’insuperabile maestria di Maria De Filippi racconta le storie della gente. In studio l’iconica busta separa destini, sogni e speranze di famiglie, amici, innamorati che si affidano all’empatia e alla sensibilità della conduttrice, capace sempre di ascoltare senza mai giudicare, di parlare al cuore delle persone e offrire un punto di vista neutrale, profondo e mai banale sulle vicende narrate provando così a risolvere incomprensioni, superare malintesi, ricucire legami interrotti di coppia o in famiglia e regalare un momento di felicità.