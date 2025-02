Amica.it - C'è da risolvere il giallo della Mistery Box nella nona puntata di "MasterChef Italia": in aiuto dei cuori arriva Pablo Trincia...

«Un avvertimento prima di iniziare», e la Masterclass viene avvolta da un alone di mistero. Ospite speciale,di, in onda ogni giovedì su Sky e in streaming su Now (oltre a essere disponibile on demand), il giornalista, autore e podcaster. A lui, e soprattutto alla sua inconfondibile voce, il compito di raccontare un gravissimo e sfaccettato “delitto gastronomico” compiuto dalla signora Santina, colpevole di realizzare un piatto sbagliando tutto quello che poteva sbagliare.Un podcast originale e divertente, che, come si vede nel video qui sopra, i cuochi amatoriali seguono indossando le cuffie e in rigoroso silenzio. Il via perfetto a una Mystery Box “gialla” incentrata su uno degli abbinamenti più criticaticucina (seppur presente in tante ricettetradizione regionalena): pesce e formaggio.