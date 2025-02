Justcalcio.com - CdS – “Vai con cento donne e ti dicono…”

2025-02-06 16:45:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS:Sono stati fatti tanti paragoni tra il calciomercato e la vita di tutti i giorni, ma Pantaleo Corvino se n’è inventato uno davvero particolare. Questa la frase del direttore sportivo del Lecce durante la conferenza di fine mercato del Lecce: “Con acquisti e cessioni vale lo stesso discorso delle: se vai con, con le prime 99 va tutto bene e ti dicono che sei bravo, alla centesima invece forse sei arrivato un po’ stanco e ti dicono che non sei bravo“.La perla di “saggezza” di CorvinoUn paragone che ha scatenato le risate per spiegare come non basta fare quasi tutto bene, appena fai un errore tutti sono pronti ad attaccarti, come i tifosi del Lecce che non hanno apprezzato l’ultima cessione di Patrick Dorgu al Manchester United nonostante finora Corvino non abbia sbagliato praticamente nessuna scelta in stagione.