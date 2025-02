Justcalcio.com - CdS – Conte e Inzaghi, nemici miei

2025-02-07 12:52:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere:La sessione invernale di calciomercato è terminata, e quindi è necessario fare un riepilogo di tutte le operazioni concluse dalle 20 squadre della Serie A, sia in entrata che in uscita. Domani, 8 febbraio, in edicola con il quotidiano un numero speciale del Guerin Sportivo Extra dedicato proprio al mercato dei club della massima serie. Le due pretendenti allo scudetto, Napoli e Inter, sono paradossalmente quelle che hanno fatto meno. Gli Azzurri, se escludiamo l’arrivo di Okafor, non hanno sostituito Kvaratskhelia, volato a Parigi, mentre i nerazzurri si sono limitati a sostituire il partente Buchanan con Zalewski, da tempo fuori dal progetto Roma. E senon hanno fatto alcun botto, ci hanno pensato le altre big del campionato a far sognare i propri tifosi.