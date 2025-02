Universalmovies.it - CDG Awards 2025: Conclave e Nosferatu tra i vincitori

La Local 892 dell’International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) ha assegnato i CDG, i premi del sindacato dei costumisti hollywoodiani.Attraverso una cerimonia tenutasi al Wilshire Ebell Theatre di Los Angeles, questa nottee Wicked hanno portato a casa i premi più importanti riguardanti l’annuale CDG. Come spesso accade, idella categoria “film d’epoca” hanno portato a casa poi l’Oscar per la categoria Migliori Costumi. Pertanto,potrebbe essere considerato il frontrunner per gli Oscar. Tutti e tre film sono candidati all’Oscar, con loro anche Il Gladiatore 2 e A Complete Unknown.Sh?gun, Dune: Prophecy e The Masked Singer hanno invece raccolto i CDGrelativi alle categorie televisive.CDGExcellence in Sci-Fi/Fantasy FilmWickedPaul Tazewell, Costume DesignerEleanor Landgrebe, ACDBobby Soutar, ACDLloyd Middleton, ACDExcellence in Sci-Fi/Fantasy TelevisionDune: Prophecy – The Hidden HandBojana Nikitovic, Costume DesignerSrdjan Peri?, ACDExcellence in Costume IllustrationJames Casey Holland, IllustratorSh?gunExcellence in Short Form DesignCan’t B Broken, Beyoncé – VerizonShiona Turini, Costume DesignerMolly Peters, Primary ACDErica Boisaubin, ACDExcellence in Contemporary FilmLisy Christl, Costume Designer, CDGWaris Klampfer, ACDLaura Rhi Sausi, ACDExcellence in Contemporary TelevisionHacks – Just for LaughsKathleen Felix-Hager, Costume DesignerExcellence in Period FilmLinda Muir, Costume DesignerAlima Meyboom, ACDAnna Munro, ACDExcellence in Period TelevisionSh?gun – Ladies of the Willow WorldCarlos Rosario, Costume DesignerKenichi Tanaka, ACDKristen Bond, ACDPaula Plachy, ACDExcellence in Variety, Reality-Competition, Live TelevisionThe Masked Singer – Who Can it Be Now?Steven Norman Lee, Co-Costume Designer/Luke D’Alessandro, Co-Costume DesignerArleen Flores, Primary ACDAllison Choi Braun, Primary ACD