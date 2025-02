Quotidiano.net - Cda di Pop Sondrio l'11 febbraio sull'offerta di Bper

Leggi su Quotidiano.net

La Banca Popolare diha convocato per martedì 11il consiglio di amministrazione "per avviare le attività di propria competenza nell'interesse di tutti gli azionisti e gli stakeholder della banca" in relazione all'disottolinea in una nota che l'non è stata "in alcun modo sollecitata, né preventivamente concordata".