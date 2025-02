Iltempo.it - Cause, reclamo e forte irritazione: Fratelli d'Italia al contrattacco sulle chat rubate

d'starebbe preparando una controffensiva legale dopo la pubblicazione ieri sul Fatto quotidiano di alcune vecchieinterne al partito. Gli avvocati di via della Scrofa, riferiscono fonti di Fdi all'Adnkronos, sarebbero già al lavoro e avrebbero ricevuto mandato dai vertici del partito guidato da Giorgia Meloni di studiare possibili ricorsi in sede penale e civile, con tanto di richiesta danni. Non si esclude nemmeno un eventualedavanti al Garante della privacy.è l'che si sta registrando in queste ore a seguito della diffusione delle conversazioni tra i maggiorenti del partito: in una di queste - raccolte nel libro 'di' di Giacomo Salvini edito da Paper First, in uscita oggi - il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari avrebbe dato del «bimbominchia» all'attuale ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini.