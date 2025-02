Dilei.it - Caterina Balivo cambia e convince: La volta buona riconfermato dalla Rai

può festeggiare. O almeno così si sussurra dietro le quinte della tv. Il suo programma, La, sta ottenendo buoni risultati da diversi mesi e sarebbe statogiàRai anche per la prossima stagione televisiva. In barba a chi lo scorso settembre parlava di cancellazione improvvisa o mancata riconferma al termine della stagione televisiva. Certo, il format ha dovuto trovare la propria dimensione e forza e non è stato un lavoro semplice e veloce ma i recentimenti hanno sicuramente giovato.Ladiconfermato anche per l’anno prossimoStando a un retroscena lanciato da Bubinoblog,sarebbe ormai vicina alla riconferma de La, che conduce dal 2023 dopo aver sperimentato un breve periodo di lontananza dal piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia.