Juventusnews24.com - Castro Juve, strizza l’occhio alla grande rivale? L’argentino esalta quell’avversario dei bianconeri: possibile segnale

di RedazionentusNews24in ottica mercato?: ecco che cosa ha dettoSantiago, giocatore accostato anche al calciomercatoin vista delle prossime sessioni, ha parlato così a Tyc Sports di Lautaro Martinez.di un suo interesse verso l’Inter?LE PAROLE – «Quando è stato confermato che mi sarei traferito al Bologna, mi ha mandato un messaggio per congratularsi. Si è reso disponibile per qualsiasi cosa avessi bisogno, è stato un gesto carino che mi ha aiutato nell’adattamento. E vederlo in campo è incredibile.».Leggi suntusnews24.com