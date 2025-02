Internews24.com - Castro Inter, Italiano sicuro sul futuro dell’attaccante: «Può diventare davvero un top»

di Redazionesul: «Puòun top» Le parole del tecnico del BolognaIn un’vista rilasciata a SportMediaset, Vincenzo, tecnico del Bologna, ha parlato di Santiago, giocatore accostato al calciomercato- «Non dimentichiamo che ha appena compiuto vent’anni, è un ragazzo che per come si allena, per la fame che ha, la voglia che mette durante gli allenamenti, puòun top. Sta facendo vedere doti di un centravanti vero ma aggiunge anche grandi sacrifici al servizio della squadra, sono convinto che davanti a lui haun bel»PERCORSO BOLOGNA- «Diciamo che siamo stati bravi a venire fuori in campionato dopo un inizio un po’ difficile per i troppi pareggi. Abbiamo avuto la capacità di riuscire a venire fuori in campionato, di inanellare vittorie importanti nonostante la Champions tolga un bel po’ di energie e adesso siamo lì, dietro alle più forti»Leggi sunews24.