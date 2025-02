Anteprima24.it - Castel San Giorgio, giornata contro il Bullismo ed il Cyberbullismo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLunedì 10 febbraio alle ore 11.00 in aula Consiliare un incon esperti, rappresentanti delle forze dell’ordine e studenti. “InsiemeilEmpatia e Rispetto per costruire società non violente”: questo il tema che sarà affrontato lunedì prossimo nell’aula consiliare del palazzo di città.“Ilè una violenza silenziosa che lascia segni profondi e spesso conseguenze drammatiche, purtroppo il fenomeno ancora oggi colpisce milioni di adolescenti in tutto il mondo, manifestandosi in diverse forme, come ilfisico, psicologico, verbale e, sempre più spesso, ilonline, il cyber. Ecco perchè in sinergia con le scuole e con le forze dell’ordine, grazie all’assessore alle Politiche Educative Antonia Salvati, abbiamo voluto un indi sensibilizzazione e di confronto sul tema-ha dichiarato il sindaco diSanPaola Lanzara -.