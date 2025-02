Cassandra la spiegazione del finale | cosa accade alla fine al bambino?

Leggi su Cinefilos.it

, ladelal?La nuova miniserie in sei episodi di Netflixsembra un lungo episodio di Black Mirror. La serie prodotta in Germania è piena di colpi di scena, ciò include un bel po’ di sorprese che gli spettatori potrebbero non aspettarsi. Il trailer e la sinossi della serie propongono un concept oscuro sulla base del classico: tecnologia che si vota al male. Una famiglia si trasferisce in quella che viene definita una delle prime case intelligenti, progettata negli anni ’70. Sono i primi residenti della proprietà da quando i precedenti proprietari sono morti in circostanze misteriose.Non molto tempo dopo essersi sistemati, Samira, suo marito David insieme ai loro due figli, Juno e Fynn, si imbattono in una tecnologia unica.