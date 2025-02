Lanazione.it - Cassa integrazione, si continua. I contributi rimasti nel cassetto. Nisini: "Saranno prolungati"

Allungare la, rivedere la soglia dei quindici dipendenti per ampliare la platea di lavoratori che possono contare sugli ammortizzatori sociali. Nell’annus horribilis della moda per il distretto aretino e non solo (dalla Toscana al resto d’Italia) lungo l’asse Roma-Firenze-Arezzo si cerca di cucire "l’abito giusto" su misura. Iniziative ad hoc per sostenere le aziende in un momento complesso che proseguirà, secondo gli analisti, anche per buona parte dell’anno appena iniziato. A Roma, sul tavolo nazionale, la parlamentare della Lega Tizianaha portato il dossier del distretto moda aretino. Al suo fianco il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai "portavoce" istituzionale degli imprenditori valdarnesi che, seppure a fatica, resistono. Un dossier che il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon conosce bene perchè su iniziativa die Chiassai si è già confrontato con le associazioni di categoria assicurando l’attenzione del governo.