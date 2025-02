Notizie.com - Caso Paragon, smartphone spiati in tutta Europa? Cosa sappiamo finora

Si può definire come tecnologia di spionaggio “a zero click”. La vittima non deve compiere alcuna azione per ritrovarsi sullol’installazione di uno spyware.in(ANSA FOTO) – notizie.comParliamo di Graphite, un software-spia di proprietà della societàSolutions. Di fondazione israeliana e da poco proprietà di un fondo statunitense. Delsi parla da qualche giorno: da quando è emersa la notizia che il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, e il fondatore dell’ong Mediterranea, Luca Casarini, sarebbero statiproprio tramite il software della.Della vicenda si è occupato da vicino il Guardian, che nei giorni scorsi ha riportato la notizia di circa 90 giornalisti ed esponenti della società civile che sarebbero statiproprio tramite Graphite.