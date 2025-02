Lettera43.it - Caso Paragon, Salvini: «Sembra un regolamento di conti dei servizi di intelligence»

Ilnua a tenere banco e a sollevare interrogativi sulla sicurezza e la trasparenza nell’uso di software militare di sorveglianza, dopo che sono emerse prove di spionaggio su Whatsapp ai danni di sette persone in Italia. Tra queste il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, e tre attivisti di Mediterranea, che in passato hanno espresso critiche al governo Meloni. Mercoledì, la società israeliana ha risolto definitivamente il rapporto con l’Italia, accusando il Paese di aver violato i termini dio e le norme etiche stabilite. Finora, tuttavia, Palazzo Chigi ha respinto qualsiasi coinvolgimento del governo nelle violazioni.: «Non conosco la società in questione, non c’ho mai avuto a che fare»Durante una conferenza stampa della Lega sulla rottamazione, Matteoha preso le distanze dalla vicenda: «Non conosco la società in questione, non c’ho mai avuto a che fare, non ha mai collaborato con realtà a me vicine o conosciute e quindi non so cosa rispondere, onestamente».