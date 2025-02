Lapresse.it - Caso Paragon, Ruotolo (Pd): “Attacco a libertà di informazione”

“Di questo tema ce ne occuperemo, perché c’è la violazione di dati personali di cittadini europei, e c’è l’allad’. Noi vogliamo sapere chi ha spiato, per contro di chi e perché. Luca Casarini, di Mediterranea, e Francesco Cancellato, direttore di FanPage, saranno lunedì all’Europarlamento di Strasburgo in conferenza stampa. È una battaglia da condurre insieme per il rispetto della democrazia”. Così Sandro, europarlamentare Pd, intervistato a margine dell’inaugurazione degli open days di Mediterranea a bordo della nave Mare Jonio, che si svolgeranno fino al 16 febbraio presso il molo Pisacane del porto di Napoli, in merito aldei giornalisti e attivisti le cui chat Whatsapp sarebbero state spiate tramite il software israeliano