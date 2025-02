Tpi.it - Caso Paragon: cosa sappiamo finora sullo spionaggio ai danni del giornalista Francesco Cancellato e dell’attivista Luca Casarini

aidelIlitaliano, direttore di Fanpage, è tra le circa 90 persone che nei mesi scorsi sono state spiate in tutta Europa attraverso Graphite, uno spyware fornito dalla società israelianaSolutions. In Italia sono in tutto sette le persone finite nel mirino del software-spia: tra loro anche, capo missione dell’ong Mediterranea Saving Humans.Non è dato sapere chi abbia spiato, né su ordine di chi, ma si sa che lo spyware Graphite – utilizzato in attività di hacking di livello militare – è fornito dall’azienda israeliana solo a enti governativi degli Stati Uniti e di Paesi alleati, inclusa l’Italia.