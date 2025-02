Ilfattoquotidiano.it - Caso Caputi, il Dis presenta un esposto: “Procura di Roma ha diffuso informative riservate dei Servizi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) è pronto are unalladi Perugia dopo le notizie sule la rivelazione di documenti riservati dell’intelligence. La vicenda riguarda il documento dell’Aisi (l’agenzia di intelligence per l’interno) depositato agli atti del procedimento che vede contrapposti i giornalisti del Domani e il capo di gabinetto di Giorgia Meloni, Gaetano.Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti informate, nell’allaguidata da Raffaele Cantone – competente sulle indagini nei confronti dei magistrati ino nella Capitale – verrebbe segnalata l’ipotesi di violazione dell’articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007, in quanto ladi– guidata da Francesco Lo Voi – in qualità di destinataria delleavrebbe dovuto adottare le necessarie cautele per evitarne l’indebita diffusione.