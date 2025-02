Ilfattoquotidiano.it - Caso Caputi, il Dis presenta un esposto contro Lo Voi: “La Procura di Roma ha diffuso informative riservate dei Servizi”

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) è pronto are unalladi Perugia dopo le notizie sule la rivelazione di documenti riservati dell’intelligence. La vicenda riguarda il documento dell’Aisi (l’agenzia di intelligence per l’interno) depositato agli atti del procedimento che vede contrapposti i giornalisti del Domani e il capo di gabinetto di Giorgia Meloni, Gaetano.Iltore diFrancesco Lo Voi – già nel mirino della destra per aver iscritto nel registro degli indagati la premier Giorgia Meloni e altri membri di governo per ilAlmasri – era stato duramente attaccato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano durante la sua audizione di fronte al Copasir, accusando il magistrato di aver commesso un reato gravissimo depositando agli atti l’informativa riservata ricevuta dall’Aisi, di fatto rendendola pubblica.