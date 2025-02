Quotidiano.net - Caso Caputi, esposto Dis contro la procura di Roma: “Ha diffuso notizie riservate”

, 7 febbraio 2025 - I servizi segreti accusano lacapitolina di averinformative d'intelligence sul, il capo di Gabinetto della premier Giorgia Meloni. Oggetto dell’del Dis, depositato oggi alladi Perugia (competente per le indagini sui magistrati della Capitale) è la pubblicazione sul quotidiano ‘Il Domani’ di informazioniche riguardano Gaetano. Secondo quanto si apprende da fonti informate dei fatti, nell’verrebbe segnalata l'ipotesi di violazione della legge sul segreto di informazione per la sicurezza della Repubblica - in particolare l'articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007 - in quanto ladi, destinataria delle informative, avrebbe dovuto adottare le necessarie cautele per evitare l'indebita diffusione delle informazioni.