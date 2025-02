Lettera43.it - Caso Caputi, esposto del Dis nei confronti della procura di Roma

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ha presentato unalladi Perugia in merito alla pubblicazione sul quotidiano Il Domani di un’informativa riservata dell’Aisi riguardante Gaetano, capo di Gabinettopremier Giorgia Meloni. Secondo quanto riferito dall’Ansa, il Dis ha ipotizzato una violazione dell’articolo che impone all’autorità giudiziaria di adottare adeguate misure per evitare la diffusione indebita di documenti classificati. Il documento in questione, firmato dal direttore dell’Aisi Bruno Valensise, era stato trasmesso dalladiai legali dei giornalisti del Domani indagati, e successivamente pubblicato integralmente sul quotidiano.Da dove nasce la vicenda: la denuncia dicontro alcuni articoli sul suo contoL’originevicenda risale alla denuncia presentata nei mesi scorsi dacontro una serie di articoli sul suo conto.