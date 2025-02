Lettera43.it - Caso Almasri, Nordio verso la richiesta di spiegazioni alla Cpi sulle incongruenze del mandato di arresto

Leggi su Lettera43.it

La Corte penale internazionale ha smentito l’apertura di un’indagine contro il governo italiano. A riportare l’indiscrezione era stato Avvenire, secondo cui i nomi di Giorgia Meloni, Carloe Matteo Piantedosi figuravano nell’atto trasmesso dal legale di un rifugiato sudanese torturato dal generale, durante la prigionia in Libia. Ma ormai è scontro aperto tra il governo italiano e l’Aia. Secondo quanto riportato dall’Ansa, infatti, il ministero della Giustizia potrebbe formalizzare nei prossimi giorniCorte penale internazionale unadinelle procedure attivate per ildidi: «L’idea che un torturatore debba essere punito in quanto tale significa delegittimare la stessa esistenza dei tribunali internazionali»La Corte penale internazionale dell’Aia (Getty Images).