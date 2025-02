Lapresse.it - Caso Almasri, Leo: “Meglio abbassare i toni nell’interesse dell’Italia”

“Sulle opposizioni fanno il loro mestiere,è la cosa migliore perché dobbiamo lavorare tutti. Le istituzioni, soprattutto quando parliamo di questi temi molto delicati, devono dialogare, ci si deve confrontare ex ante. Il presidente Meloni sta facendo tanto, è in giro per il mondo e sta portando a casa contratti importanti per le imprese italiane, apprendere dal Financial Times di essere indagata insieme ad altri membri del governo non aiuta il Paese. All’estero non comprendono i nostri meccanismi, pertanto dobbiamo rasserenare gli animi”. Lo ha dichiarato Maurizio Leo, viceministro all’Economia intervenuto a Napoli a un’iniziativa sulla Legge di Bilancio svoltasi presso la facoltà di economia dell’Università Federico II.