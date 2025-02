Thesocialpost.it - Caso Almasri, Giorgia Meloni: “Ho fatto solo il mio dovere”

Leggi su Thesocialpost.it

«Quando il livello del dibattito politico scende ai toni grossolani delle ultime ore, significa semplicemente che le opposizioni fanno il loro lavoro, come è normale. Hanno un copione già scritto, prima ancora di ascoltare i ministri, il che tradisce una certa difficoltà. Lo dice chi haopposizione per dieci anni: gli italiani giudicano da soli», afferma, mantenendo una certa distanza dalle polemiche politiche sul, il generale libico espulso dall’Italia dopo un arresto su mandato della Corte penale internazionale dell’Aja.La premier ha trascorso la giornata tra riunioni importanti, senza intervenire direttamente nel dibattito interno. Tra i suoi impegni c’è stato un focus sul piano carceri e una riunione per il progetto di riqualificazione di almeno sette periferie degradate, da Rossano a Scampia.