Terzotemponapoli.com - Casarin: “Maradona è il più forte mai arbitrato”

: “è il piùmai”“Ricordo una sua frase”. Poi il retroscena su ScireaIntervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, Paolo,veneziano classe 1940,ha ricordato così il suo primo derby: “Inter-Milan il 27 marzo 1977, capitani Mazzola e Rivera, l’ultimo derby tra loro e l’unico milanese che ho diretto. A quei tempi non era pensabile che chi vivesse a Milano lo arbitrasse”.Ne ho diretti tanti altri in altre città e decine di sfide di cartello a Torino, Roma, Napoli ma il derby di Milano mi ha fatto amare il calcio: perché San Siro è. San Siro. Quando entri in campo senti il cuore della gente che batte. Facciano pure nuovi impianti, ma non tocchino San Siro, un monumento. La terza partita è Germania-Spagna al Mondiale del 1982. La Spagna era stata molto spinta in quanto nazione ospitante.