Casa di comunità in piazza Duomo Ricorso al Tar ’minaccia’ il progetto

Ilda parte di due aziende escluse dall’appalto rischia di trasformarsi in una ipoteca sulper la realizzazione delladiin. I lavori che sono stati finanziati dalla Regione con i soldi del Pnrr per sette milioni e 717mila euro, devono essere obbligatoriamente terminati entro marzo del 2026 anche se il termine era stato inizialmente fissato al 31 dicembre 2025. La gara è stata aggiudicata nel marzo del 2024. Al momento non è dato sapere se ci saranno altre proroghe. Se la scadenza dovesse essere superata, i finanziamenti dovranno essere restituiti e l’ambiziosodestinato a rimanere incompiuto. Un incubo burocratico che richiama alla mente gli enormi ritardi che si accumularono a suo tempo per la realizzazione dell’ospedale di Ciconia, anche se lì la causa dello slittamente pluridecennale dei tempi di consegna fu legata al fallimento dell’azienda costruttrice.