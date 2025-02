Dayitalianews.com - Cartomante pusher arrestata, aveva previsto tutto: “Le carte mi avevano annunciato il vostro arrivo”

Una donna di 38 annie sensitiva, che arrotondava spacciando droga, è stataa Milano mercoledì 5 febbraio dopo che nel suo appartamento è stato trovato un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti. Alla vista dei poliziotti la donna ha detto serafica: “Sapevo che sareste arrivati, me lo hanno detto le”.L’attività dellaA quanto parte la donna avrebbe portato avanti l'”attività” del compagno, che si trova in carcere dopo essere stato arrestato proprio per spaccio. Gli agenti del Commissariato Greco Turro hanno arrestato la donna mentre era in strada con i suoi tre pitbull, attenzionata già da un po’ di tempo.Gli agenti sono intervenuti dopo aver visto uscire un cliente dal suo appartamento, doveacquistato della droga. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti un chilo e 670 grammi di hashish, 29 grammi di marijuana, 570 euro in contanti, bustine varie per il confezionamento della droga e una macchinetta contasoldi.