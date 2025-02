Quotidiano.net - Carri, tanta musica majorettes e ballerini. Cantù, che spettacolo

di Roberto CanaliSi lavora un anno intero ain provincia di Como per realizzare iallegorici giganti più grandi della Lombardia, costruiti dagli artigiani che da queste parti sono maestri insuperabili nella lavorazione del legno con la stessa pazienza e la cura certosina con cui si realizzano i mobili. Un lavoro di fino dove al legno si sostituisce la cartapesta che poi viene modellata e colorata per costruire i mascheroni e i pupazzi secondi, per dimensione e altezza, solo a quelli di Viareggio. Unocapace di incantare anche gli adulti e che ha contribuito a rendere la manifestazione famosa non solo in tutta la Lombardia, ma anche nella vicina Svizzera italiana. È iniziato il conto alla rovescia per la 99ª edizione che prenderà il via domenica 16 febbraio, con la prima delle consuete quattro sfilate che si concluderanno sabato 8 marzo.