Udine20.it - Carnevale Udine: dopo 15 anni torna la sfilata dei carri

Leggi su Udine20.it

15di assenza, ladeiallegoriciper rendere il2025 un evento memorabile. La città si prepara a una settimana di festeggiamenti che animeranno il centro storico dal 27 febbraio al 4 marzo, con un ricco programma di spettacoli, eventi e intrattenimenti per tutte le età.“Riportare ladeiallegorici, allestita in città nel 2009 per l’ultima volta, è stata una nostra volontà – ha dichiarato il Vice Sindaco Alessandro Venanzi–. Si tratta di un momento di festa e tradizione che glisi ricordavano con grande affetto. Siamo riusciti a riportarli in centro e per questo ringrazio anche il lavoro degli uffici comunali e degli organizzatori. Si tratta di un’occasione unica per vivere la città con gioia: i, che sfilano conti dai gruppischi e dalla musica, sono un vero simbolo del